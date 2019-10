Aktien Frankfurt Ausblick: Dax winkt ruhiger Auftakt nach Rally

Nach einer wochenlangen Kursrally steht dem Dax am Montag ein unspektakulärer Handelsauftakt bevor. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,02 Prozent auf 12 892 Punkte. Damit dürfte er sich weiter auf dem höchsten Niveau seit Sommer 2018 halten. Am Freitag hatte sich der Dax mit dem dritten Wochengewinn ins Wochenende verabschiedet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montag minimal im Plus erwartet.