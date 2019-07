Aktien Frankfurt Ausblick: Dax zur Rush Hour der Berichtssaison kaum bewegt

Die Anleger scheinen sich am Dienstagmorgen an einem Spitzentag der Berichtssaison weiter nur vorsichtig auf das Parkett zu wagen. Am Tag vor dem mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheid signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Start ein dünnes Plus von 0,07 Prozent auf 12 426 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wurde ebenfalls nur wenig bewegt erwartet.