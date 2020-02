Aktien Frankfurt Ausblick: Die Erholung geht weiter - Dax schielt auf Rekord

Gute Vorgaben von den internationalen Börsen dürften die Dax-Rally am Donnerstag weiter befeuern. Eine starke Entwicklung an den US-Börsen dürfte dem Dax gemeinsam mit einer voranschreitenden Erholung in Asien den Weg zu weiteren Gewinnen ebnen. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,59 Prozent auf 13 558 Punkte. Er würde so einen weiteren Schritt in Richtung des bisherigen Rekordes von 13 640 Punkten machen.