Aktien Frankfurt Ausblick: Die Verkaufswelle rollt weiter

Die Angst vor steigenden Kapitalmarktzinsen treibt die Anleger am Donnerstag weiter in Scharen in die Flucht. Am Tag nach dem grössten Kursrutsch seit mehreren Monaten wird der Dax zum Handelsbeginn auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2017 erwartet. Der XDax als vorbörslicher Indikator für den Leitindex deutet rund eine Stunde vor der Startglocke auf einen neuerlichen Verlust von gut einem Prozent für den Dax hin. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ähnlich stark fallen.