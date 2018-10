Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung dürfte sich fortsetzen - Aber FMC sacken ab

Die Erholung des Dax von seinem Kursrutsch bis Anfang dieser Woche dürfte am Mittwoch zunächst weitergehen: Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsstart ein Plus von 0,32 Prozent auf 11 814 Punkte. Für den EuroStoxx 50 deuteet sich ein Gewinn von 0,4 Prozent an.