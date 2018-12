Aktien Frankfurt Ausblick: Erholung verliert Schwung - Anleger schliessen Bücher

Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt nach zwei Gewinntagen des Dax erst einmal positiv. Allerdings dürften sich die Kursgewinne am Donnerstag im frühen Handel in Grenzen halten: Der XDax signalisierte knapp eine Stunde vor dem Auftakt für den Dax ein Plus von 0,25 Prozent auf 10 958 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte ebenfalls etwas fester in den Handel gehen.