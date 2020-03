Aktien Frankfurt Ausblick: Erneut drohen hohe Verluste - Coronavirus belastet

Nach einer Stabilisierung am Vortag dürfte sich am deutschen Aktienmarkt der Ausverkauf zur Wochenmitte fortsetzen. Der Dax nimmt im freien Fall nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier. Der X-Dax als vorbörslicher Indikator deutet am Mittwoch knapp eine Stunde vor Handelsbeginn auf einen Dax bei 8505 Punkten hin - ein Verlust von fast fünf Prozent. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone dürfte ähnlich stark fallen.