Aktien Frankfurt Ausblick: Erneut Verluste - Konjunktursorgen halten an

Am deutschen Aktienmarkt drohen zu Wochenbeginn erneut Verluste. Als anhaltende Belastung machten Experten die Konjunktursorgen der Anleger aus. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursrückgang um 0,61 Prozent auf 11 295 Punkte. Damit würde der Dax dem schwachen Trend in den USA und Asien folgen - er steuert auf den vierten Verlusttag in Folge zu. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 winkt am Montag ebenfalls ein verhaltener Auftakt.