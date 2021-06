Aktien Frankfurt Ausblick: Etwas höher an einem womöglich wegweisenden Börsentag

Vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA und geldpolitischen Signalen der Europäischen Zentralbank (EZB) wird der Dax am Donnerstag leicht höher erwartet. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Xetra-Beginn ein Plus von 0,16 Prozent auf 15 606 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich eine Eröffnung von plus 0,2 Prozent ab.