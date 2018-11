Aktien Frankfurt Ausblick: Fester erwartet - Rückenwind von der Wall Street

Nach einem erneut wechselvollen Vortag und dank positiver Vorgaben der US-Börsen dürfte der deutsche Aktienmarkt am Freitag im Plus eröffnen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,49 Prozent bei 11 409 Punkten. Tags zuvor war der Dax zwischen 11 254 Punkten - dem tiefsten Stand seit Ende Oktober - und 11 500 Punkten geschwankt. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 1 Prozent an. Für den EuroStoxx 50 zeichnet sich am Freitag ein 0,3 Prozent höherer Start ab.