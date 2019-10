Aktien Frankfurt Ausblick: Freundlicher Auftakt und Dax über 12 500 erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstagmorgen mit einer freundlichen Tendenz aufwarten. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Eröffnung ein Plus von 0,28 Prozent auf 12 522 Punkte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx deutete sich eine um rund 0,3 Prozent höhere Eröffnung an.