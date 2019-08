Aktien Frankfurt Ausblick: Für weitere Erholung sind Anschlusskäufe nötig

Nach dem starken Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag noch etwas zulegen: Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte rund eine Stunde vor Handelsstart ein Plus von 0,17 Prozent auf 11 735 Punkte. In der Vorwoche war der Dax unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession mit 11 266 Punkten auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgerutscht.