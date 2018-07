Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne dank unionsinterner Einigung im Asylstreit

Dank der Einigung im Asylstreit zwischen CSU und CDU steuert der Dax am Dienstag auf eine freundliche Eröffnung zu. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,60 Prozent auf 12 312 Punkte. Bereits am Vortag hatte der Dax seine anfangs deutlichen Verluste bis zum Handelsende eingedämmt. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deuten sich am Dienstag zum Auftakt Kursgewinne in Höhe von einem halben Prozent an.