Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Handelsstreit lässt wieder hoffen

Positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China machen am Freitag einen neuen Angriff auf das Jahreshoch im Dax möglich. Der X-Dax indizierte für den Dax rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn einen im Vergleich zum Vortagsschluss um rund 0,6 Prozent höheren Start auf 13 265 Punkte. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex mit 13 308 Punkten einen weiteren Höchststand seit Januar 2018 erreicht. Damit war er allein seit seinem Zwischentief Anfang Oktober um 12 Prozent nach oben gesprintet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls im Plus erwartet.