Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinne erwartet - Hoffnung auf geordneten Brexit

Der deutsche Aktienmarkt dürfte seine Gewinne vom Wochenauftakt am Dienstag zum Handelsstart ausbauen. Für Rückenwind könnte ein Durchbruch in puncto der umstrittenen irischen Grenzfrage bei den Brexit-Verhandlungen zwischen Grossbritannien und der EU sorgen. Damit will sich Premierministerin Theresa May im Unterhaus doch noch die Mehrheit für das in London umstrittene Austrittsabkommen sichern. Die Zustimmung der Angeordneten gilt allerdings weiterhin als ungewiss.