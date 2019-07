Aktien Frankfurt Ausblick: Gewinnwarnung von BASF trübt die Laune der Anleger

Der Dax dürfte am Dienstag mit einem Minus in den Handel starten. Für Molltöne sorgte eine massive Gewinnwarnung des Chemiekonzerns BASF. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn deutete der X-Dax als Indikator für den Leitindex auf einen Stand von 12 477 Punkten hin, das sind 0,53 Prozent weniger als der Dax am Vortag erreicht hatte. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ebenfalls ein leichter Rückgang ab.