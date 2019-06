Aktien Frankfurt Ausblick: Handelskonflikt hält Dax weiter in Schach

Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt dürfte der Dax am Dienstag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook hatten am Vorabend die Technologiebörse Nasdaq schwer belastet und am Morgen auch die asiatischen Märkte etwas in Mitleidenschaft gezogen. Zudem sorgt der Handelsstreit zwischen China und den USA weiterhin für negative Impulse. Ein wenig Unterstützung liefern dürfte hingegen die wachsende Hoffnung vieler Investoren, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald wieder senken könnte.