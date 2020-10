Aktien Frankfurt Ausblick: Hoffnung auf US-Konjunkturpaket stützt Dax

Nach zwei Verlusttagen zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eine moderate Erholung ab. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax ein Plus von 0,27 Prozent auf 12 771 Punkte. Am Vortag hatte das Börsenbarometer rund 0,9 Prozent verloren. Beim EuroStoxx 50 deutet sich am Mittwochmorgen ein Anstieg um rund 0,3 Prozent an.