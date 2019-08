Aktien Frankfurt Ausblick: Immer mehr Krisen halten Anleger in Schach

Die 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend, die derzeit bei 11 645 Punkten verläuft, könnte bei einem weiteren Rückschlag des Dax erneut einem Test unterzogen werden. An dieser Linie hatte sich das Börsenbarometer in den vergangenen Tagen immer wieder gefangen.

An den Überseebörsen in den USA, China und Japan gab es Verluste. Anleger testeten nun verstärkt die in den letzten Jahren so robusten Aktienmärkte und suchten immer mehr sichere Anlagehäfen auf wie Anleihen oder Gold, kommentierte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Er verwies auf die politischen Risiken in Italien und Grossbritannien, die Unruhen in Hongkong, die jüngste Krise in Argentinien sowie die internationalen Handelskonflikte.

Bei den Einzelaktien könnte es mehr Bewegung geben als beim Dax. Auf Tradegate sackten Henkel vorbörslich um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Der Konsumgüterhersteller erwartet im zweiten Halbjahr keine Belebung der industriellen Nachfrage - im Gegensatz zur bisherigen Einschätzung.

In der zweiten Reihe legten die Papiere von Hellofresh um mehr als vier Prozent zu. Der Versender von Kochboxen ist nach dem zweiten Quartal für das Gesamtjahr etwas zuversichtlicher gestimmt./bek/mis

(AWP)