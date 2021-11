Aktien Frankfurt Ausblick: Kaum verändert - Experten erwarten Gewinnmitnahmen

Nach einem weiteren Dax -Rekord am Freitag dürfte es zum Start in die neue Woche am deutschen Aktienmarkt erst einmal ruhig zugehen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart mit minus 0,03 Prozent und 16 090 Punkten nur wenig Veränderung. Am Freitag hatte der Dax mit 16 122 Punkten einen weiteren Höchststand erreicht, auf Wochensicht aber auf die Rally seit Anfang Oktober von insgesamt gut 8,5 Prozent nur noch wenig aufgesattelt. Der EuroStoxx als Leitindex der Eurozone wird am Montag ebenfalls prozentual unverändert erwartet.