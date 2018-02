Aktien Frankfurt Ausblick: Kräftiges Wall-Street-Plus gibt Dax Auftrieb

Kräftige Kursgewinne an den US-Börsen dürften dem Dax am Dienstag Rückenwind bescheren. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,23 Prozent auf 12 556 Punkte. Auch für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeichnet sich ein positiver Auftakt ab.