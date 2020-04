Aktien Frankfurt Ausblick: Kurse geben wieder deutlich nach

Am deutschen Aktienmarkt sieht es am Mittwoch nach der jüngsten Stabilisierung wieder trübe aus. Knapp eine Stunde vor Handelsstart signalisiert der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Stand von 9532 Punkten und damit deutliche Kursverluste von rund 4 Prozent im Vergleich zum Vortag. Noch am Dienstag hatte es der Leitindex zwischenzeitlich über die 10 000-Punkte-Marke geschafft. Der EuroStoxx 50 dürfte am Mittwoch ebenfalls um fast 4 Prozent schwächer in den Tag starten.