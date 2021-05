Aktien Frankfurt Ausblick: Kurserholung nach Rücksetzer setzt sich fort

Die Erholung vom Kurseinbruch am deutschen Aktienmarkt geht auch am Freitag weiter. Der Dax dürfte mit Gewinnen in den Tag starten. Rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,58 Prozent auf 15 288 Zähler. Belastet von Inflationssorgen in den USA war das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Vortag noch unter die Marke von 15 000 Punkten gefallen und hatte zeitweise den tiefsten Stand seit Ende März markiert.