Aktien Frankfurt Ausblick: Kursgewinne erwartet

Der Dax sollte sich am Donnerstag mit moderaten Gewinnen auf hohem Niveau behaupten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Plus von 0,19 Prozent auf 12 935 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf einen satten Monatsgewinn von rund vier Prozent zu. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen ebenfalls leicht fester erwartet.