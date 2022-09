Aktien Frankfurt Ausblick: Kursrutsch vor US-Jobbericht gestoppt

Vom schwachen Start in den traditionell schwierigen Börsenmonat September dürfte sich der Dax am Freitag etwas erholen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor dem Auftakt einen Anstieg um 0,7 Prozent auf 12 721 Punkte. Damit wird der Abstand zum Jahrestief von 12 391 Punkten wieder etwas grösser. Auch der EuroStoxx wird am Freitag freundlich erwartet.