Aktien Frankfurt Ausblick: Leicht aufwärts - Höhere Ziele einiger Dax-Konzerne

Am Tag der US-Zinsentscheidung dürfte der zuletzt schwächere Dax wieder etwas zulegen. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Mittwoch signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,38 Prozent auf 13 147 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax in seiner jüngsten Schwäche wieder der runden Marke von 13 000 Punkten genähert. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 wird zur Wochenmitte mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet.