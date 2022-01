Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Kursgewinne

Nach dem leichten Rückschlag in der Vorwoche sieht es für den Dax am Montag zunächst nach einer Stabilisierung aus. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex Dax knapp eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,25 Prozent auf 15 923 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,3 Prozent höher erwartet. Feiertagsbedingt geschlossene US-Börsen könnten für einen ruhigen Wochenauftakt sorgen.