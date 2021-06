Aktien Frankfurt Ausblick: Leichte Kursverluste erwartet

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften zum Wochenauftakt zunächst einmal in der Defensive bleiben. Gut eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Minus von 0,23 Prozent auf 15 484 Punkte für den Dax . Beim Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 deutet sich ein Rückgang von rund 0,2 Prozent an.