Aktien Frankfurt Ausblick: Leichtes Minus nach starkem Monatsende

Der Dax dürfte nach seiner jüngsten Erholungsrally mit leichten Verlusten in den September starten: Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte am Montag rund eine Stunde vor Handelsstart ein Minus von 0,14 Prozent auf 11 922 Punkte. In Europa wird der EuroStoxx 50 ebenfalls etwas tiefer erwartet.