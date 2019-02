Aktien Frankfurt Ausblick: Leichtes Plus an ruhigem Tag

Etwas erholt dürfte der Dax zum Wochenauftakt in einen voraussichtlich recht ruhigen Tag starten. Unternehmens- wie konjunkturseitig gibt die Agenda nur wenig her. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag ein Plus von 0,44 Prozent auf 10 954 Punkte. Mit ähnlichem Aufschlag wird auch der EuroStoxx 50 erwartet.