Aktien Frankfurt Ausblick: Leichtes Plus - Software AG und China-Daten im Blick

Nach dem erneuten Schwächeanfall der beiden Vortage dürfte sich der Dax am Freitag mit einer Stabilisierung zunächst schwer tun. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte eine Stunde vor dem Start einen Aufschlag von 0,2 Prozent auf 11 612 Punkte. Damit läge der Dax im Wochenvergleich noch um 0,8 Prozent im Plus. Der EuroStoxx 50 wird zum Start am Freitag 0,3 Prozent höher gesehen.