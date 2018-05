Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne nach Dax-Sprung über 13 000 Punkte

Für den Dax zeichnen sich am Freitag nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 13 000 Punkten moderate Gewinne ab. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex deutete rund eine Dreiviertelstunde vor dem Start ein Plus von 0,10 Prozent auf 13 128 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen dürfte etwas tiefer in den Handel starten.