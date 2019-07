Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne nach Kursrutsch am Vortag

Der Dax dürfte sich am Freitag erst einmal etwas von den Kursverlusten nach der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vortag erholen. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Start ein Plus von 0,27 Prozent auf 12 396 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wurde ebenfalls etwas höher erwartet.