Aktien Frankfurt Ausblick: Moderate Gewinne vor Jackson-Hole-Konferenz

Der Dax dürfte sich am Tag des Beginns des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole zunächst weiter stabilisieren. Schon am Vortag hatte er nach zwischenzeitlichen Verlusten ein moderates Plus erzielt, nun scheint sich diese Tendenz zunächst fortzusetzen. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start am Donnerstag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,34 Prozent auf 13 265 Punkte. Zur Marke von 13 000 Punkten, der er im Vortagstief bis auf 85 Punkte nahe gekommen war, baut das Börsenbarometer damit wieder etwas Puffer auf.