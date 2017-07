Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Kursrutsch winkt Stabilisierung

Der Dax könnte sich nach seinen jüngsten Verlusten am Mittwoch zunächst etwas stabilisieren. Als Kursstütze sah Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK die überwiegend freundlichen Börsen in Asien. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn stand der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex 0,20 Prozent höher bei 12 455 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte mit einem Plus von fast einem halben Prozent in den Handel starten.