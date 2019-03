Aktien Frankfurt Ausblick: Nach Rückschlag dürfte sich Dax stabilisieren

Nach dem jüngsten Rücksetzer am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Kurse am Dienstag etwas befestigen: Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursgewinn von 0,2 Prozent auf 11 371 Punkte. Zuvor hatte der Dax vom Hoch am Dienstag vergangener Woche fast 4 Prozent verloren.