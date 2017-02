Aktien Frankfurt Ausblick: Nachgebende Tendenz zum Wochenausklang erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag zur Eröffnung an seine Vortagesverluste anknüpfen. Negative Impulse kommen dabei von den überwiegend schwächeren Börsen in Fernost. Wenig Orientierung kam aus dem US-Handel, wo der Future auf den Dow Jones Industrial seit dem Xetra-Schluss am Vortag kaum vom Fleck kam. Von konjunktureller Seite dürften die Konsumstimmung der Universität Michigan sowie die US-Neubauverkäufe im Blickpunkt stehen. Unternehmensseitig finden die Geschäftszahlen des Chemiekonzerns BASF Beachtung.