Aktien Frankfurt Ausblick: Nächster Rücksetzer steht bevor - Fokus auf Teuerung

Wie bereits zu Wochenbeginn hatte der Dax auch am Dienstag einen grossen Teil seiner Kursgewinne nicht halten können. Das Wochenhoch bei 13 378 Punkten aus dem frühen Montagshandel bleibt die erste Orientierungsmarke im Falle einer weiteren Erholung. Zunächst müssen die Anleger aber wieder nach unten schauen, in Richtung 13 000 Punkte. Die runde Marke hatte der Dax in der Vorwoche zeitweise unterschritten.

Am New Yorker Aktienmarkt hatte vor allem die schlechte Konsumstimmung im Juni belastet. Die Konsumausgaben der Bürger sind mit Abstand das wichtigste Standbein der gesamten Wirtschaft in den USA. Der revidierte Wachstumsausblick der Experten der Credit Suisse steht nun "an der Klippe zur Rezession".

In Deutschland stehen am Nachmittag neue Inflationsdaten an. Die Teuerung ist weiterhin sehr hoch, in Deutschland wie in der gesamten Eurozone. Die Europäische Zentralbank (EZB) steht deshalb unter Druck, die Zinsen zu erhöhen und dies womöglich sogar mit grösseren Schritten als zunächst gedacht. Die Inflation zu drosseln und gleichzeitig eine Rezession vermeiden, ist derzeit das Dilemma der Notenbanken. Auf Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beim geldpolitischen Symposium der Notenbank im portugiesischen Sintra werden die Anleger deshalb auch zur Wochenmitte besonders achten.

Zur Deutung der Inflationsdaten an diesem Mittwoch genüge ein Blick auf die Stelle vor dem Komma, wobei die 8 dabei die gefürchtete Zahl sei, schrieb Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Denn eine 8 vor dem Komma wäre gleichbedeutend mit einem neuen Rekord für das wiedervereinigte Deutschland. Zudem würde die 8 vor dem Komma die Diskussionen über grössere Zinsschritte der EZB neu befeuern." Die Zahl habe das Potenzial, neue Schockwellen durch die Märkte zu senden, warnte Altmann.

Am deutschen Aktienmarkt sanken vorbörslich auf Tradegate Vantage Towers um mehr als drei Prozent zum Xetra-Schluss, nachdem JPMorgan die Titel von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft hatte. Analyst Akhil Dattani sieht die Auswirkungen steigender Zinsen und höherer Bonitätsaufschläge auf die Telekombranche trotz hoher Verschuldung zwar nicht als Risiko. Vantage schätzt er aber am schwächsten ein. Die Papiere seien zudem im Vergleich zu anderen Mobilfunkmasten-Unternehmen zu teuer.

Für die Anteile des Autozulieferers und Reifenerstellers Continental ging es nach einer Hochstufung durch Exane BNP Paribas auf "Outperform" vorbörslich hoch, auf Tradegate belief sich das Plus auf 0,9 Prozent zum Xetra-Schluss.

SAP standen vorbörslich im Sog sehr schwacher US-Technologiewerte etwas tiefer. Händler verwiesen hier ausserdem auf einen schwachen Quartalsausblick des US-Konzerns Progress Software./ajx/jha/

