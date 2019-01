Aktien Frankfurt Ausblick: Neuer Anlauf auf 11000 Punkte im Dax - China-Hoffnung

Der Dax dürfte am Freitag von neuer Hoffnung auf Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit profitieren. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den Dax signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,53 Prozent auf 10 978 Punkte. Damit rücken die 11 000 Zähler wieder in greifbare Nähe. "Ein Überschreiten der runden Marke könnte einigen Anlegern zusätzlich Mut machen", glaubt Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.