Aktien Frankfurt Ausblick: Nordkorea-Krise verunsichert die Anleger

Am Vortag hatten die Kurse zunächst deutlich angezogen, dann aber war der Dax erneut im Bereich von 13 200 Punkten abgeprallt. Nachdem der erneute Raketentest Nordkoreas die Anleger zunächst weitgehend kalt gelassen hatte, waren schliesslich doch Befürchtungen aufgekommen über eine Eskalation der Lage. Mittlerweile kündigte US-Präsident Donald Trump eine weitere Verschärfung der Sanktionen gegen das Land an. Die USA forderten zudem Deutschland auf, seinen Botschafter aus Nordkorea abzuziehen.

Die Vorgaben aus Übersee liefern in diesem Umfeld entsprechend wenig Unterstützung. An den Börsen Asiens ging es mit der Ausnahme Japan fast durch die Bank nach unten - und das trotz starker Konjunkturdaten aus China.

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners machte gleich mehrere belastende Faktoren aus: "Nordkorea, die deutsche Regierungsbildung, die Schuldenproblematik in China und natürlich die hohen Bewertungen verunsichern immer mehr Anleger", schrieb der Portfolio-Manager. Zudem hätten sich die Investoren vom Ausverkauf bei den Technologieaktien in den USA nervös machen lassen. An der Wall Street waren vor allem Technologiewerte unter Druck geraten.

Im Tagesverlauf blicken die Anleger unter anderem auf ein Treffen von Opec- und Nicht-Opec-Staaten. Gemeinhin wird eine Verlängerung des gemeinsamen Öl-Förderlimits erwartet.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate stiegen Aktien von Delivery Hero um 2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs. Die Bank JPMorgan hatte die Bewertung der Online-Bestellplattform für Essen mit "Overweight" aufgenommen.

Osram hat am Morgen für 2017 eine Dividende von 1,11 Euro je Aktie angekündigt. Vorbörslich legten die Papiere des Lichtspezialisten daraufhin um 1,4 Prozent zu. Allerdings hatte das Unternehmen zuvor bereits eine nur minimal niedrigere Dividende von 1,10 Euro in Aussicht gestellt.

Bewegung könnte im Verlauf des Tages in die Kurse von Volkswagen und der Allianz kommen. Der Autobauer gibt am Nachmittag einen Ausblick auf das kommende Jahr und der Versicherer lädt zum Investorentag. Der Online-Händler Rocket Internet veröffentlicht zudem Quartalszahlen./bek/das

(AWP)