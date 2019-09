Aktien Frankfurt Ausblick: Ölpreis-Anstieg dürfte Gewinnserie beenden

Der starke Anstieg des Ölpreises nach einem Angriff auf die grösste Erdölraffinerie in Saudi-Arabien dürfte am Montag die jüngste Dax-Rally erst einmal beenden. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,73 Prozent auf 12 377 Punkte. Damit deutet sich ein Ende der Serie von acht Handelstagen mit Gewinnen an, in denen der Dax knapp fünf Prozent zugelegt hatte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird zum Wochenauftakt 0,6 Prozent tiefer erwartet.