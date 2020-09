Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhe vor dem 'Hexensabbat' - Covestro steigen stark

Vor dem grossen Verfall an den Terminbörsen, dem so genannten "Hexensabbat", zeichnet sich am Freitag im Dax ein ruhiger Start ab: Der X-Dax als Indikator für den Leitindex liegt knapp eine Stunde vor Handelsbeginn bei 13 232 Punkten - ein Plus von 0,2 Prozent im Vergleich zum Dax-Schluss am Mittwoch.