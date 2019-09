Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Handel vor Fed-Zinsentscheid

Den Ölpreisschock vom Wochenauftakt scheint der Leitindex recht gut zu verdauen. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone wird zur Wochenmitte ebenfalls nur leicht schwächer erwartet.

Schon am Vortag war der Dax nach einer späten Erholung nur mit knappen Verlusten über die Ziellinie gegangen. Mit der soliden Tendenz am Aktienmarkt einher geht eine Stabilisierung am Ölmarkt. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco geht davon aus, dass die Ölproduktion in Saudi-Arabien bis Ende September wieder das Niveau von vor dem Drohnen-Angriff erreichen wird.

Laut dem charttechnischen Analysten Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel ist der seit Mitte August laufende kurzfristige Aufwärtsmodus im Dax weiterhin intakt. Kurzfristig bestehe sogar Luft bis 12 656 Punkte, je nachdem, wie die Entscheidung der US-Fed heute aufgenommen werde.

Der Zinsentscheid steht am Abend mitteleuropäischer Zeit auf der Agenda. Marktteilnehmer rechnen damit, dass die Fed zum zweiten Mal in diesem Jahr die Zinsen senken wird. Spannend bleibt die Frage, ob beziehungsweise wie oft die Währungshüter in den nächsten Monaten die Zinsen weiter reduzieren werden. Die Notenbanken könnten der Nährboden für eine schon im September einsetzende Rally werden, prognostiziert Utschneider.

Im Dax richten die Anleger ihre Blicke auf die Kursentwicklung der Deutschen Post . Vorbörslich ging es auf der Handelsplattform Tradegate um 2,4 Prozent bergab. Der Grund ist eine Prognosesenkung des US-Rivalen Fedex wegen der Handelskonflikte.

Eine frisch ausgesprochene Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs belastete die Aktien des Konsumgüterherstellers Beiersdorf , wie das vorbörsliche Minus von 1,7 Prozent zeigt. Dagegen kam eine Hochstufung durch die US-Bank auf "Buy" den Aktien von Covestro mit plus 1,8 Prozent zugute. Etwas nach oben mit 0,5 Prozent ging es auch für Wirecard . Der Zahlungsabwickler besiegelte seine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Softbank-Konzern ./ajx/fba

