Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Start - Fed meldet sich am Abend zu Wort

Die Anleger in Europa gehen am Mittwoch zurückhaltend in den Tag. Denn nach Tagen des Abwartens auf geldpolitische Signale wird es am Abend endlich konkret: Die US-Notenbänker werden als erste Währungshüter ihre nächsten Schritte bekannt geben, bevor in den kommenden Tagen die Kollegen in Europa, Grossbritannien und Japan folgen.