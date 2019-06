Aktien Frankfurt Ausblick: Ruhiger Start nach weiterer starker Woche erwartet

An der Frankfurter Börse zeichnet sich ein ruhiger Start in den letzten Handelstag der Woche ab: Der X-Dax als Indikator für den Dax fiel rund eine Stunden vor dem Auftakt um 6 Punkte auf 12 163 Punkte. Nach der Kursrally der Vorwoche legte er in den vergangenen drei Tagen nach Pfingsten ein weiteres Prozent zu.