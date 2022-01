Aktien Frankfurt Ausblick: Schaukelbörse geht weiter - Dax im Minus erwartet

Der Dax bleibt seinem Schlingerkurs auch am letzten Tag der Woche treu. Nach dem kräftigen Dreh ins Plus vom Vortag dürfte es am Freitag zunächst wieder abwärts gehen: Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex einen Rückgang um 0,63 Prozent auf 15 426 Punkte. Damit deutet sich für das Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund einem Prozent an. Der EuroStoxx 50 wird am Freitag zur Eröffnung mit einem Minus von rund 0,4 Prozent erwartet.