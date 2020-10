Aktien Frankfurt Ausblick: Schnäppchenjäger sorgen für etwas Stabilisierung

Nach dem Vortagesrutsch am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Lage am Freitag zunächst beruhigen. Langfristig orientierte Investoren nutzten bereits die tieferen Kurse wieder zum Einstieg, hiess es aus dem Handel. Dank der Schnäppchenjäger wird der deutsche Leitindex am Morgen etwas fester erwartet. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax einen Aufschlag von 0,40 Prozent auf 12 755 Punkte. Beim EuroStoxx 50 deutet sich ein ähnliches Plus an.