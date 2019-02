Aktien Frankfurt Ausblick: Schwächer wegen Zollkonflikt - Allianz mit Zahlen

Der Dax wird am Freitag schwächer erwartet. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,40 Prozent auf 11 046 Punkte. Auf Wochensicht steht das Barometer damit noch mit etwas mehr als einem Prozent im Plus. Von seinem Zwischenhoch am Donnerstagmorgen bei 11 260 Punkten hat sich der Index aber wieder ein gutes Stück entfernt. Es droht nun der Rutsch unter die runde Marke von 11 000 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,3 Prozent tiefer erwartet.