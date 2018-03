Aktien Frankfurt Ausblick: Stabil nach sehr schwacher Vorwoche

Auch zum Start in die verkürzte Karwoche dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst in Deckung bleiben. Zumindest aber weiteten sich die Verluste im vorbörslichen Handel am Montag nicht mehr aus. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor der Eröffnung ein kleines Plus von 0,12 Prozent auf 11'900 Punkte.