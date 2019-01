Aktien Frankfurt Ausblick: Stabiler Handelsstart erwartet

Nach dem trüben Wochenauftakt ist am deutschen Aktienmarkt am Dienstag mit einer behaupteten Eröffnungstendenz zu rechnen. Der XDax als vorbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,06 Prozent bei 11 217 Punkten. Am Vortag hatte der Dax um rund 0,6 Prozent nachgegeben. Dessen ungeachtet geht das Börsenbarometer nach vier starken Wochen auf dem höchsten Niveau seit Anfang Dezember in die Berichtssaison. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Dienstag ein Anstieg um 0,3 Prozent an.